Миллер: Украина в состоянии своевременно оплачивать газ

Украина в состоянии производить своевременную оплату за газ.

Об этом в интервью телеканалу "Россия" сказал глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

«Как показывают ежемесячные выплаты, деньги в Украине есть. Другое дело, что каждый месяц наши украинские друзья-коллеги пытаются нам рассказывать о том, какие сложности у них возникают с оплатой. Но, с другой стороны, мы видим, что Украина аккуратно в срок платит», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что НАК "Нафтогаз" является стопроцентной государственной компанией, а Украина располагает значительными золотовалютными резервами. Кроме этого, Украине предоставляет кредиты Международный валютный фонд.

«Мы также знаем о том, что эти кредиты предоставляются с учетом необходимости оплаты за поставки российского газа. Так что практика последних месяцев показывает, что деньги в Украине есть. Украина может, подчеркиваю, и должна платить в соответствии с подписанным контрактом», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

А.МИЛЛЕР также прогнозирует, что перед Новым годом не будет «газовых» конфликтов между Украиной и РФ.

«Еще раз хочу подчеркнуть, мы видим, что наши партнеры исполняют свои контракты, платят за поставки российского газа. И наше понимание таково, что и в Новый год у нас ничего кардинально такого острого не произойдет. У нас так же, как и сейчас, за сентябрь на счет придут деньги от Украины в полном объеме, и мы дальше продолжим работать на базе подписанного контракта», - сказал он.

В тоже время он добавил, что «Газпром» готов к любому развитию событий.

«Я считаю, что такая компания как «Газпром» должна всегда оперативно реагировать, в том числе, конечно же, иметь и валенки про запас», - сказал он.