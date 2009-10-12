Вопрос модернизации газовой отрасли Украины встанет после выборов

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР считает, что вопрос о модернизации газовой отрасли Украины возникнет после президентских выборов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».

«Сами украинские коллеги прекрасно понимают, что реформировать газовую отрасль Украины просто необходимо. Те проблемы, которые на сегодняшний день есть в газовой отрасли Украины, - это системные проблемы», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, эти проблемы связаны в первую очередь с тем, что права собственности на ту же самую газотранспортную систему Украины принадлежат Украинскому государству и эта газотранспортная система не принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

«В Украине есть понимание того, что там много что надо менять. Но, с другой стороны, понятно, что газотранспортная система Украины, ее развитие, модернизация, является заложником политических событий в Украине. Поэтому если говорить о каких-то конкретных шагах, независимо от того, с кем бы какие меморандумы не подписывались, подчеркиваю, о конкретных шагах, то надо понимать, что эти конкретные шаги могут быть предприняты уже в новой политической ситуации», - отметил он.

«До выборов, считаем, что ничего кардинально нового там не произойдет», - уверен А.МИЛЛЕР.