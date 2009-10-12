МЭА повысило прогноз потребления нефти в 2010 году

Международное энергетическое агентство /МЭА/ пересмотрело в сторону повышения прогноз суточного потребления нефти в 2010 г. до 86,1 млн баррелей.

Такая оценка фигурирует в опубликованном в лондонском Сити месячном докладе агентства. Как отмечает ИТАР-ТАСС, это на 350 тыс баррелей больше, чем предыдущий прогноз МЭА.

В своем комментарии агентство отмечает, что перспективы мировой экономики в 2010 г. улучшились. В результате увеличится потребление нефти в Азии и Америке.