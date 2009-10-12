МЭА повысило прогноз потребления нефти в 2010 году
09:00, 12 октября 2009Энергетика
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До 86,1 млн. барр. в сутки
Международное энергетическое агентство /МЭА/ пересмотрело в сторону повышения прогноз суточного потребления нефти в 2010 г. до 86,1 млн баррелей.
Такая оценка фигурирует в опубликованном в лондонском Сити месячном докладе агентства. Как отмечает ИТАР-ТАСС, это на 350 тыс баррелей больше, чем предыдущий прогноз МЭА.
В своем комментарии агентство отмечает, что перспективы мировой экономики в 2010 г. улучшились. В результате увеличится потребление нефти в Азии и Америке.
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