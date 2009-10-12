"Газпром" скорректировал добычу газа в 2009 г.

Объем добычи газа "Газпрома" в 2009 году может составить 450-490 миллиардов кубометров, в 2010 году - 520 миллиардов кубометров, сообщил журналистам зампред правления концерна Александр Ананенков, передает РИА Новости.

"Объем на 2009 год был запланирован в размере около 500 миллиардов кубометров, скорее всего, он будет снижен, может составить 450-490 миллиардов", - сказал зампред "Газпрома". Он пояснил, что добыча Газпрома в текущем году скорректирована с учетом неотобранных из подземных хранилищ 40 миллиардов кубических метров.

По словам Ананенкова, "эта цифра оказывает определенное давление на уровень добычи в 2009 году". Между тем, зампред "Газпрома" отметил, что в 2010 году "есть основания, что ситуация будет более благоприятна с точки зрения потребительского рынка". Он добавил, что на сегодня суточный уровень потребления газа в Европе достиг уровня 2008 года, в октябре значительно возрос спрос на газ со стороны энергетиков, металлургов, цементников и агрохимической отрасли.