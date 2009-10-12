"Газпром" пока не договорился с Китаем о цене газа

"Газпром" пока не договорился с Китаем о цене российского газа, сообщил журналистам зампред правления концерна Александр Ананенков. По его словам, "с Китаем идут переговоры, они пока не завершены, по завершении переговоров поставки будут возможны, исходя из наличия большой ресурсной базы на восточном направлении", передает РИА Новости.

Ананенков уточнил, что схема возможных поставок осталась неизменной, "и стоит только договориться по цене, как это направление будет реализовано". "В будущем основой для поставок газа в Китай могут стать месторождения Якутии, в том числе Чаяндинское, запасы которого составляют около 1,3 триллиона кубометров. Эта ресурсная база может стать основой для поставок в страны АТР на втором этапе реализации восточной газовой программы", - отметил Ананенков, напомнив, что на первом этапе осуществлялись поставки газа с Сахалина. Зампред "Газпрома"не уточнил, какую цену компания считает приемлемой для начала поставок, отметив: "Когда продавец что-то продает, он хочет продать это дороже, а когда покупатель хочет купить много, он хочет минимальной цены. А этот покупатель хочет много". "Прорыва (в переговорах с Китаем - ред.) не будет, будет движение вперед", - сказал Ананенков. Он уточнил, что поставки газа могут начаться в течение трех лет с момента достижения договоренности по цене. "Как договоримся, в течение трех лет построим систему и начнем поставки", - сказал зампред "Газпрома".