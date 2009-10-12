Сорос начал инвестировать в "чистые" энерготехнологии

Известный американский финансист Джордж Сорос объявил, что приступает к инвестициям в "чистые" энергетические технологии нового поколения. Объем первоначальных вложений - 1 млрд долл.

Одновременно Дж.Сорос создал структуру - Инициатива по политике в области климата, которая займется аналитической и консалтинговой деятельность в области энергетики и экологии.

Дж.Сорос сообщил об этом в своем выступлении в минувшую субботу в Копенгагене, где в декабре текущего года состоится международная конференция ООН по защите климата земли.

"Я установил особые критерии для своей новой инвестиционной программы: вложения должны быть прибыльными, но одновременно вносить вклад в решение проблем современной энергетики и экологии", - отметил финансист, чье общее состояние на сегодняшний день оценивается в 24 млрд долл.

Штаб-квартира организации Инициатива по политике в области климата будет располагаться в американском городе Сан-Франциско, передает ПРАЙМ-ТАСС.