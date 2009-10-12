РФ может снизить с 1 ноября экспортную пошлину на сырую нефть

Экспортная пошлина на российскую сырую нефть с 1 ноября может снизиться до 229-231 долларов с нынешних 240,7 доллара за тонну, сообщил РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина Александр Сакович.

По его словам, с 15 сентября по 11 октября включительно средняя цена на российскую нефть марки Urals составила 67,05 доллара за баррель. "Если за оставшиеся три торговых дня цена на нефть будет в коридоре 67-71 доллара за баррель, то окончательная цена мониторинга с 15 сентября по 14 октября составит 67,04-67,59 доллара за баррель", - сказал Сакович.

Таким образом, исходя из формулы расчета экспортной пошлины на нефть, установленной законом о таможенном тарифе, экспортная пошлина на нефть с ноября может составить 229-231 доллар за тонну, на светлые нефтепродукты - 166-168 долларов (в октябре - 174,5 доллара), на темные нефтепродукты - около 90 долларов за тонну (сейчас - 94 доллара за тонну).

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина опять повышалась.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.