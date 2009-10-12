«Газ Украины» заключил договоры с 200 предприятиями ТКЭ

ДК «Газ Украины» заключила договоры относительно снабжения природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. с более чем 200 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в то же время, достаточно много предприятий ТКЭ (с более чем 1000 всех предприятий ТКЭ) до сих пор не смогли провести расчеты за потребленный с 01.10.08 природный газ и заключить со своей стороны договоры на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне. Их задолженность перед компанией за потребленный на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг. природный газ составляет свыше 2,748 млрд. грн. (уровень оплаты – 67%).

Кроме того, свыше 774 млн. грн. составляет долг перед компанией за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 57%).

Среди наибольших должников – предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также г. Киева.

Низкий уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго, которые не смогли обеспечить выполнение собственных договорных обязательств относительно стопроцентной оплаты за газ, осложняет подготовку к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., заключение ими договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

Договоры на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне наиболее пассивно заключаются со стороны предприятий ТКЭ Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской областей, а также в г. Севастополь.

ДК «Газ Украины» обращает внимание на нежелание отдельных руководителей предприятий ТКЭ решать вопрос по погашению задолженности за газ. Это, в свою очередь, значительно осложняет начало отопительного сезона в ряде регионов.

Компания также требует от руководителей предприятий ТКЭ ускорить проведение расчетов за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на снабжение им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. и выделения плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно установленному постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2001 №1729 порядку обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом, снабжение этого энергоносителя потребителям осуществляется лишь при условии его стопроцентной оплаты