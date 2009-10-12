Нефть растет на мировых товарных рынках

С роста нефтяных цен начали сегодня свою работу мировые товарные рынки, достигнув 3-месячных максимумов. сообщает ИТАР-ТАСС. К 11:15 мск на Лондонской бирже баррель смеси Брент подорожал на 48 центов и вышел на уровень 70,48 долларов.

К этому часу на электронных торгах Нью-йоркской биржи рост цены барреля составил 44 цента, когда за баррель давали 72,21 доллара.

Как отмечают специалисты, мировой товарный рынок оказался сейчас в мощной фазе роста, идет уверенный подъем спроса на сырьевые товары, включая нефть.