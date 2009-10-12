КМУ и СНБОУ разберутся с малыми ГЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос приватизации малых гидроэлектростанций (ГЭС).

Об этом сказано в указе Президента от 9 октября № 816/2009, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент также поручил правительству до февраля 2010 года разработать и утвердить отраслевую комплексную программу реконструкции ГЭС и строительства новых объектов гидроэнергетики, в том числе и малых ГЭС, предусмотрев при этом мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности гидроэнергетики.

Кроме того, Кабмину поручено рассмотреть вопрос обоснованности уровня тарифа на электроэнергию, генерируемую ГЭС, с учетом инвестиционной надбавки, а также усовершенствовать порядок подключения малых ГЭС к электросетям.

Президент также рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в течение месяца разработать и утвердить порядок частичной компенсации стоимости электроэнергии, отпускаемой малыми ГЭС по «зеленым тарифам» энергоснабжающим компаниям или напрямую потребителям.

Президент также поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны предусмотреть в плане работы СНБО на IV квартал проведение отдельного заседания, посвященного вопросам развития гидроэнергетики.