Иран за 6 лет утроит добычу нефти

Производство нефти на трех гигантских месторождениях Ирака - Западная Курна, Аз-Зубейр и Румейла в течение ближайших шести лет достигнет 7 миллионов баррелей в сутки, заявил, выступая на иракском телеканале "Ас-Салям", министр нефти Ирака Хусейн аш-Шахрастани.

"Инвестиции иностранных компаний в месторождения Западная Курна, Аз-Зубейра и Румейла принесут Ираку 100 миллиардов долларов, а общая производительность трех месторождений в течение следующих шести лет достигнет семи миллионов баррелей в день", - сказал он, передают РИА Новости.

Объем производства нефти в Ираке в настоящее время составляет 2,4 миллиона баррелей в сутки. Аш-Шахрастани подтвердил, что возглавляемое им ведомство рассматривает в настоящее время предложения компаний ЛУКОЙЛ и Exxon Mobil в связи с месторождением Западная Курна. Решение по этому и другим нефтяным полям будет принято, по его словам, "в скором времени".

Ожидается, что прямые переговоры между министерством нефти Ирака и компанией ЛУКОЙЛ по проекту "Западная Курна-1" могут начаться уже 14 октября.

Как заявил в интервью информационному телеканалу "Вести"президента ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, добыча на этом крупномасштабном месторождении должна составлять почти 1,5 миллиона баррелей в день. Сервисный контракт на разработку нефтяного месторождения Румейла, содержащего 17,7 миллиарда баррелей нефти, был заключен на прошлой неделе между министерством нефти Ирака и консорциумом британской ВР и китайской CNPC.