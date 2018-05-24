Украина станет игроком в энергопространстве ЕС?..

Совет Европы 18 декабря 2009 г. должен принять решение относительно вступления Украины в Европейское энергетическое сообщество. На днях министр топлива и энергетики Юрий Продан подписал протокол о завершении переговоров относительно присоединения Украины к энергетическому сообществу.

В конце прошлой недели в Киеве состоялась конференция, в рамках которой эксперты, представители власти, руководители частных компаний обсудили, что будет значить такое присоединение для Украины. УНИАН подает наиболее интересные высказывания.

Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано 25 октября 2005 года 27 странами Европы и Балкан. Для членов общества действует единый свод нормативно-правовых актов ЕС, которые регламентируют весь спектр деятельности рынков газа и электроэнергии - от ценообразования вплоть до вопросов безопасности и формирования стратегических резервов странами-членами энергетического содружества. Конечная цель содружества – создание единого европейского прозрачного рынка электроэнергии и газа, который функционирует и развивается по унифицированным и гармонизированным правилам.

Европейское энергетическое сообщество: как это начиналось для Украины…

Директор энергетических программ Михаил Гончар: Это фактически начало секторной интеграции в ЕС в плане энергетики

В 2005 году параллельно стартовали два важных для энергетической сферы ЕС процесса. Один - подготовка договора об Энергетическом сообществе, который распространялся бы на страны Юго-Восточной Европы. Он начался 25 октября 2005 года с заключения соответствующего соглашения. Другой (в восточном направлении) должен был запустить так называемый Меморандум Ющенко–Блера, подписанный 1 декабря 2005 года в Киеве “О взаимопонимании и сотрудничестве в энергетической сфере между Украиной и ЕС”. В заключительных положениях этого документа предусматривалась возможность присоединения Украины к договору об Энергетическом содружестве, в котором ей предлагалась роль наблюдателя.

Стоит отметить, что это был 2005 год, до первого газового кризиса оставалось несколько месяцев. Именно газовый кризис стимулировал переосмысление Евросоюзом и Еврокомиссией ситуации вокруг энергетической безопасности Европы. Второй газовый кризис 2009 года привел к тому, что эти два параллельных процесса (запуск меморандума 2005 года и сотрудничество ЕС со странами Юго-Восточной Европы в рамках договора об энергетическом содружестве) пересеклись. Если быть точным: это случилось в марте текущего года, когда была подписана Брюссельская декларация относительно модернизации украинской ГТС. А недавнее подписание Проданом протокола стало поворотным моментом.

Если в результате соответствующих процедур Украина станет членом европейского энергетического содружества, то это, в сущности, будет означать выход на секторальную интеграцию Украины в европейское энергетическое пространство. Украина уже сейчас хоть и медленно, но идет по этому пути. Министерством топлива и энергетики завершена разработка законопроекта о принципах функционирования рынка природного газа в Украине. И если данный документ поддержит Верховная Рада, то можно говорить об имплементации европейского газового законодательства в украинское. Неделю назад правительство Украины приняло решение о приобщении к Инициативе обеспечения прозрачности добывающих отраслей экономики. Это тоже важный шаг, ведь ИОПД является одним из международных стандартов гарантирования открытости, благодаря чему общество получает механизм контроля доходов компаний и эффективности использования ими природных ресурсов, которые принадлежат всему обществу. Инициатива обеспечения прозрачности, кроме всего другого, считается еще и одним из инструментов минимизации коррупции. В Секретариате ИОПД в Осло сейчас изучается предложение группы неправительственных организаций Азербайджана, Грузии, Украины и Казахстана относительно расширения Инициативы на сферу транспортировки углеводородов.

В заключении М.Гончар отметил, что от присоединения к Договору об энергетическом содружестве однозначно выигрывает потребитель в Украине, который всегда платит за услугу или энергопродукт, и далеко не всегда получает их надлежащего качества и своевременно. Проигрывает тот бизнес, который работает в непрозрачной части энергосектора, потому что, согласно законодательству ЕС, все финансовые потоки должны быть выведены в прозрачную сферу. Интересный момент: на нашей конференции не видно представителей государственных компаний энергетического и нефтегазового сектора, а также промышленно-финансовых групп, которых эти реформы будут касаться.

Подытоживая, он подчеркнул, что неважно, какое правительство поставит точку в процессе реализации Договора об энергетическом содружестве. Главное, что Украина в него войдет, важно, что она станет игроком в энергетическом пространстве Евросоюза независимо от того, состоится ли политическая интеграция в ЕС.

Украинская ГТС как эмбрион энергетического содружества ЕС

Гильмар Енке, представитель Рургаза в Украине, который в советские времена строил украинский газопровод: В энергетическом содружестве Украину ожидают с отремонтированной трубой

Если ты куда-то идешь, с кем-то объединяешься, то это можно сравнить с выбором невесты. Чем она лучше, чем богаче, тем лучше ее принимают в доме жениха. Поэтому, чем богаче вы, чем лучше будете хранить свое богатство, тем больше преимуществ будете иметь при входе в Энергетическое содружество. Газотранспортная система, которая является частью энергетической отрасли народного хозяйства Украины, уже с начала 70-х годов стала частью «кровеносной системы» Европы. А это уже в своем роде “зародыш” Энергетического содружества. Э.ОН Рургаз получает через него природный газ с 1973 года, сначала из Советского Союза, в настоящее время – из Российской Федерации. Сотни миллиардов кубов газа к нам и в другие страны шли именно таким путем.

Рургаз понимал проблематичность разделения газотранспортного хозяйства в результате распада СССР, после 1991 года, поэтому установил прямые контакты с украинской стороной и заложил в 1992 году фундамент научно-технического сотрудничества. Мы аккредитовали в начале 1993 года свое представительство в Киеве. Я в прошлом строитель украинской ГТС. Рад дать высокую оценку мастерству украинских газовиков и состоянию оборудования на компрессорных станциях, линиях и на подземках. Но, конечно, необходима реконструкция и модернизация. Потому что газопровод работает с 1970-80-х годов - почти 30 лет. Газовики Украины вложили много сил и энтузиазма в эту систему, чтобы сохранить надежность и повысить эффективность. Но Брюссельская конференция 23 марта свидетельствует, что у нас много работы впереди.

На европейском газовом рынке сформировался свой взгляд на нынешние проблемы. Глобальный кризис привел к значительному сокращению потребления природного газа в Европе. Основа немецкого народного хозяйства, сориентированная на экспорт промышленности, упала в первом полугодии на 23,5%. Но не только промышленность потребляет меньше газа. Высокие цены прошлых лет и январские события не способствуют усилению вашего имиджа энерготранспортера для частного потребителя. Прогнозы говорят о падении в Европе потребления газа на 7 процентов. Украинская транзитная система это больно прочувствовала вслед за событиями 20 января, кода после традиционных объемов, а они были только в первые дни после открытия кранов, отбор газа на западной границе пошел на спад. Транзит упал до исторически низкого уровня. Это - следствие реакции газовых кампаний на новые условия рынка. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе есть шанс, что природный газ продлит свою значимость на энергетическом рынке Европы. Газ, все-таки, - энергия будущего. И тогда долгосрочные контракты, формульная цена, газотранспортная система Украины и других государств опять будут играть достойную роль в экономиках государств.

Несмотря на то, что украинская система способна осуществлять транспортную функцию, январские события вынудили европейские компании искать альтернативные пути. Кроме того, в Брюсселе активизировалась работа над директивами об энергетической безопасности. Такие страны, как Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария должны избежать односторонней зависимости от российского газа. Это также потенциально сможет ударить по украинскому коридору. Несмотря на все положительные качества украинской системы, сейчас действуют много факторов, которые влияют на позиции Украины как экспортера. Если потерять время, то это может привести к необратимым процессам. Не хочу никого пугать, но только диалог и анализ ситуации смогут сохранить наши интересы на газовом и газотранспортном рынках, а также обеспечить достойное место в энергетическом содружестве.

Энергетическое содружество для нас: бизнес не возражает

Максим Тимченко, генеральный директор Донецкой топливно-энергетической компании: Темпы украинских реформ недостаточные:

ДТЭК является одной из крупнейших частных кампаний в энергетическом секторе Украины. Поэтому наша позиция может рассматриваться как позиция частного сектора относительно вероятного вступления в европейское энергетическое сообщество. От ситуации в секторе электроэнергетики зависят возможности нашего бизнеса. Поэтому для нас важны такие аспекты, как регуляторная среда и либерализация рынка. Много было сделано для продвижения реформ на энергорынке, однако нынешние темпы - недостаточные. А те подходы, которые декларируются в государстве, не всегда работают. Вступление в европейское общество Украины даст серьезный импульс для продвижения и внедрения данных реформ. Это и реформирование оптового рынка электроэнергии, и возможность выхода на прямые контракты, и реформирование системы тарифообразования. Это касается не только сектора газа, а важно и для электроэнергетики. Я имею в виду приведение тарифов для конечных потребителей в соответствие с теми расходами, которые несут генерирующие компании.

Еще одно направление важно для нас: возможность доступа к рынкам ЕС. Многие знают, что полгода назад были приняты изменения в закон об электроэнергетике, которые дают возможность свободного доступа на рынок всех игроков - и государственных, и частных, а также экспорта электроэнергии из Украины. К сожалению, на сегодня реализация данного закона не осуществляется, сохраняется государственная монополия экспорта электроэнергии. Я считаю, что принципы, которые мы декларируем, и те принципы, которые продвигает Европейский Союз, - возможность свободного доступа на европейские рынки. И здесь интересы и Украины, и ЕС во многом совпадают. Учитывая, что электроэнергетика и электричество растут в общем балансе ЕС, то роль Украины как поставщика электроэнергии тяжело переоценить.

Мы сегодня учимся, работая с европейскими ассоциациями, у нас есть встречи с департаментами еврокомиссий, мы налаживаем отношения с теми европейскими институтами, которые способны повлиять на ситуацию в Украине.

Вячеслав Княжницкий, посол по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности Министерства иностранных дел: Необходимы лоббистские структуры для бизнеса

Присоединение к соглашению об энергетическом содружестве - стратегия Украины. И тот бизнес, который это поймет и адаптирует свою стратегию к государственной, только выиграет. Конечно, нам следует вовлекать в дискуссии бизнес, особенно тогда, когда мы работаем над проектами соответствующего законодательства. Необходимо создавать лоббистские структуры при примеру Брюсселя. Почему «Нафтогаза» нет в «Еврогазе»?..

Дипломаты работают с энергетическим Европейским форумом. Поэтому украинским компаниям стоит создать свою ассоциацию и приобщаться к европейским лоббистским структурам, что позволит сообща отслеживать законодательство. Украине за три-четыре года удалось создать ядерное законодательство, потому что мы активно работали в комиссиях МАГАТЭ. Поэтому я обращаюсь к частным компаниям: используйте возможности, которые есть в Брюсселе, посмотрите, какие там ассоциации, лоббирующие промышленные организации, изучите, как они отстаивают свои интересы при изменении директив ЕС, привлекайте их и используйте опыт.

Также хочу вспомнить о потребителе... Объясняя простому гражданину суть нашего участия в энергетическом содружестве, мы должны сказать: «Наше присоединение нужно, чтобы у него был доступ к энергоносителям, чтобы не было манипуляций на рынке, чтобы он как европейский потребитель сам мог выбирать себе поставщика энергоресурса». Потребитель должен понять, он – главное лицо в этой цепи. И важнейшая вещь – осознание им данной интеграции.

PS. Процесс присоединения Украины к Энергетическому сообществу не одномоментный. Процедура растянута во времени. Она связана с имплементацией законодательства. Для стран Юго-Восточной Европы был предусмотрен адаптационный период от трех до десяти лет…

Маша Мищенко (УНИАН)