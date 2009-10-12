В РФ ядерное топливо хранилось под открытым небом

Отработанное ядерное топливо с французских атомных электростанций хранилось в России под открытым небом, сообщает Рейтер со ссылкой на французскую газету Liberation.

По данным газеты, 13 процентов радиоактивных отходов с принадлежащих французской компании EDF атомных станций было обнаружено в закрытом сибирском городе. Газета ссылается на расследование, о котором во вторник будет рассказано по телеканалу Arte.

Представитель EDF отказалась подтвердить указанные газетой цифры, а также факт хранения ядерного топлива в непредназначенных для этого местах. При этом она указала, что EDF действительно направляла в РФ радиоактивные отходы.

"Мы отправляли отработанное топливо в Россию для дальнейшего обогащения, а они посылали нам обратно 10-20 процентов для использования на французских АЭС", - сказал она.

EDF является крупнейшим в мире производителем электроэнергии на АЭС: во Франции на 19 принадлежащих компании атомных станциях установлено 58 реакторов. Государству принадлежит 84,66 процента акций концерна.