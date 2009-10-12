Азербайджанская нефтяная компания открыла представительство в Украине

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) открыла свое представительство в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе пресс-конференции в понедельник в Киеве.

«Наше представительство в Украине будет заниматься исследованием энергетического рынка Украины. Нас интересует маркетинг всего рынка Украины, возможности транспортировки, возможности организации здесь продажи азербайджанских нефтепродуктов», - сказал он.

По его словам, компания рассматривает как возможности переработки азербайджанской нефти на украинских НПЗ, так и возможность продажи нефтепродуктов на розничном рынке страны.

Президент SOCAR также сообщил, что касательно присутствия компании на рынке переработки нефти, на сегодняшний день предпочтительней выглядит приобретение одного из украинских НПЗ, чем строительство здесь нового завода. Это продиктовано тем, что перерабатывающие мощности Украины больше ее потребностей в продуктах переработки. Кроме того, при инвестировании в один из украинских НПЗ можно довести его перерабатывающие мощности до европейских стандартов.

При этом, Р.АБДУЛЛАЕВ не уточнил, о каком именно предприятии идет речь и подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Как сообщалось ранее в СМИ, SOCAR рассматривала несколько вариантов своей работы в Украине. Во-первых, речь шла об участии госкомпании в совместном предприятии на базе двух западноукраинских НПЗ — ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и НПК «Галичина». Во-вторых, SOCAR рассматривала возможность переработки нефти на Херсонском НПЗ. Кроме того, допускалась возможность строительства на территории Украины собственного нефтеперерабатывающего завода.