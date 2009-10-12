НАК «ЭКУ»: объединять «Центрэнерго» с госшахтами нужно

НАК «Энергетическая компания Украины» считает рациональной идею создания вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе ОАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», однако при условии передачи целостных имущественных комплексов шахт в уставный фонд энергогенерирующей компании.

Такое мнение в интервью газете «Дело» Высказал президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ.

По его словам, НАК «ЭКУ» внесла предложение провести дополнительную эмиссию акций ОАО «Центрэнерго» для обеспечения включения шахт в состав ВИК.

«Мы внесли свое предложение: провести дополнительную эмиссию акций «Центр-энерго» (которую выкупит государство), таким образом увеличить стоимость компании и передать туда шахты. Накануне приватизации это было бы, наверное, разумно. Сделать наоборот, передав «Центрэнерго» шахтам, — это мне кажется абсолютно нелогичным», - отметил В.ЗИНЕВИЧ.

При этом он назвал труднореализуемой идею создания подобного ВИК на базе Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго» и ГП «Волыньуголь».

«Объединение «Волыньуголь» добывает 40-50 тыс. тонн угля в месяц, отгружает всего 20-30 тыс. тонн товарной продукции, а ТЭС потребляет 500 тыс. тонн. Бурштынская станция — это также часть акционерного общества, поэтому как можно взять ее и кому-то передать? Это труднореализуемый проект», - отметил В.ЗИНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что на сегодняшний день не видит целесообразности в объединении энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» в вертикально интегрированную компанию (ВИК).

При этом он указал на техническую сложность процесса объединения открытого акционерного общества, которым является «Центрэнерго» и в котором государство не владеет 100% акций, с государственными предприятиями.

Справка УНИАН. В конце августа т.г. руководство ГП «Ровенькиантрацит» обратилось к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с инициативой создания вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе государственных угледобывающих объединений «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», а также энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго». В свою очередь премьер поручила Минтопэнерго и Минуглепрому изучить целесообразность такого объединения.

ГП «Свердловантрацит» и ГП «Ровенькиантрацит» являются крупнейшими угледобывающими предприятиями государственного сектора.

ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».