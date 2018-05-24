Дилемма от Газпрома: либо штраф за недобор, либо...

«Газпром» собирается применить штрафные санкции на общую сумму 2,8 млрд. долл. к европейским странам, которые не выбирают минимальные законтрактованные объемы газа. Страны ЕС, естественно, сопротивляются, ссылаясь на пример Украины и Туркмении. Хотя, в отношении Украины обещания не штрафовать - только устные и на данный момент никаких соответствующих изменений в контракты не внесено (т.е. фактически все завязано на хорошей памяти и добром отношении дяди из Газпрома). При этом российский монополист может применить процедуру и в 2010 году…

В конце сентября стало известно о намерении «Газпрома» оштрафовать ряд европейских стран за недобор минимальных объемов природного газа по заключенным контрактам. Выплата неустойки заложена в принципе take or pay, прописанном в договорах. Таким образом, в «черный список» попали такие компании, как итальянская ENI, немецкий E.ON, турецкая Botas, французские GDF Suez и Total. Общая сумма претензий составляет порядка 2,8 млрд. долл.

Естественно, что европейские покупатели российского газа сопротивляются такому развитию событий. Уже состоялись переговоры с российской стороной, но они оказались безрезультатными. Тем не менее, страны ЕС не оставляют надежду на позитивный исход. Турция уже заявила, что хочет добиться приостановки действия принципа take or pay. Италия и Германия собираются добиться поблажек от России.

Страны ЕС против...

Свою позицию на переговорах страны Евросоюза поясняют следующим образом. Во-первых, из-за кризиса потребление газа существенно снизилось. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в I полугодии 2009 года падение составило порядка 8,7% к уровню 2008 года. В результате, страны Западной Европы сократили закупку российского газа в целом на 29%. В частности, Турция – на 25%, Германия – на 44%, Италия - 34% и Франция - 21%.

Во-вторых, европейцы кивают в сторону Украины, которой Россия пока вроде как «простила» подобное поведение. Напомним, 1 сентября премьер-министры двух стран договорились, что Украина оплатит только реально потребленный газ. Вместо оговоренных в начале года 40 млрд. кубометров в 2009 году она планирует закупить 33 млрд.

Еще один фактор - Россия сама безнаказанно с апреля прекратила закупки туркменского газа. После взрыва на газопроводе Средняя Азия–Центр-4 «Газпром» обвинил азиатскую сторону в инциденте и свернул закупочные операции по «голубому топливу». В I квартале российский монополист успел купить в Туркмении 12 млрд. кубометров газа на сумму 4,2-4,5 млрд. долл., правда, с октября возобновил закупку.

Европейцы намекают, что в их бедах виноват сам «Газпром». По их мнению, российская компания торгует на европейских газовых биржах топливом по демпинговым ценам (относительно своих же долгосрочных контрактов), из-за чего промпотребители уходят от энергетических компаний.

Газпром стремительно теряет...

Тем не менее, подобные проблемы не особо волнуют «Газпром», который стремительно теряет долю на европейском рынке газа. Согласно данным Eurogas, доля российской монополии сократится с 30,7% в 2008 году до 29,6% в текущем. За 2009 г. экспорт «Газпрома» в Европу должен составить 142,5 млрд. куб. м. Это около 10% падения к прошлому году. Поставки по спотовым контрактам должны составить порядка 13 млрд. кубометров.

Правда, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, ситуация на европейском рынке может измениться, поскольку в отдельные дни в сентябре наблюдался рост поставок. «Дай Бог, чтобы эта тенденция сохранилась. Если так будет на самом деле - тогда будет другая ситуация», - подавил он.

Очевидно, что результаты переговоров по штрафам будут напрямую зависеть от договоренностей по объемам закупки газа на 2010 г. Минимальный объем топлива, законтрактованный Европой на следующий год, - 160 млрд. куб. м. (также по принципу take or pay). А в «Газпроме» прогнозируют объем экспорта на этот период на уровне 150 млрд. куб. м. Потенциальный недобор может принести монополисту до 2,4 млрд. долл.

Идти на встречу европейским потребителям «Газпром» не собирается. Причем, россияне называют штраф не штрафом, а более мягко - авансом клиентов за будущие поставки невыбранного газа. До 80% объемов невыбранного топлива оплачиваются по средней цене 2010 г., остальное - по факту поставки.

Причина настойчивости «Газпрома» понятна. У монополии серьезный переизбыток газа, даже, несмотря на то, что в этом году добыча сократится до 470 млрд. кубометров по сравнению с 550 млрд. кубометров в прошлом году. Плюс проблемы с экспортом. «Газпром» в текущем году ожидает снижения экспортных продаж на 10-12% - до 142 млрд. кубометров, а в 2010 году - увеличения поставок до 150-160 млрд. кубометров.

И опять об Украине...

Стоит отметить, что европейские потребители пока не особо активно используют аргумент январской газовой войны России и Украины. Тогда Москва намеренно заморозила пол-Европы, что могло бы обернуться серьезными исками со стороны стран ЕС. В то же время, «Газпром» мог бы пойти навстречу потребителям газа в ЕС в обмен на поощрения, например, строительство «Северного потока» и «Южного потока».

Ситуация с европейскими потребителями может отразиться и на Украине. Нельзя исключать, что пример поблажек для официального Киева может вылиться в отказ Кремля от уступок по принципу take or pay. Кроме того, Москва пока не дала ответа на просьбу «Нафтогаза» снизить объемы закупок российского газа до 27 млрд. кубометров.

Кстати, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе «Вести» заявил, что Украина может и должна платить за газ в соответствии с подписанным контрактом.

"Как показывает ежемесячная выплата - деньги у Украины есть", - отметил А.Миллер. По его словам, "Газпром" готов оперативно реагировать на любое развитие ситуации.

Можно предположить, что если россияне и пойдут навстречу украинцам, то только в обмен на серьезные уступки, например, по той же ставке транзита. Напомним, что в следующем году она должна вырасти с 1,7 долл. до 2,6-2,7 долл. за 1 тыс. кубометров на 100 км.

Матвей Теплов (для УНИАН)