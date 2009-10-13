Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 12 октября, выросли на фоне положительных прогнозов по темпам восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,5 доллара - до 73,27 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange) по итогам торгов возросла на 1,36 доллара - до 71,36 доллара за баррель.