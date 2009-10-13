Туркмения в разы увеличит добычу нефти и газа

Туркмения планирует довести добычу газа до 250 миллиардов кубометров, а нефти - до 100 миллионов тонн в год, заявил в понедельник президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с руководителями ТЭК. Слова главы государства приводятся на сайте "Туркменистан: золотой век", сообщает РИА Новости..

Президент не уточнил, к какому сроку должны быть реализованы эти планы. В настоящее время в Туркмении добывают около 10 миллионов тонн нефти и порядка 80 миллиардов кубометров газа в год.

Бердымухамедов в понедельник отправил в отставку руководителей ряда ведомств нефтегазового комплекса страны, в том числе, за непринятие мер по наращиванию добычи нефти.

Говоря о планах по наращиванию добычи углеводородов, президент заявил, что "здесь нет никаких причин оглядываться на мировой экономический кризис". "Период спада в мировой экономике неизменно сменяется периодом бурного подъема, что, как правило, связано с ростом потребления энергоресурсов. Учитывая этот фактор, мы уже сейчас должны создавать резервные фонды на будущее, привлекать больше иностранных инвестиций, делать ставку на развитие отраслевой науки, внедрение в нефтегазовую сферу самых передовых разработок, в том числе нанотехнологий", - приводятся на сайте слова Бердымухамедова.

Президент заявил также, что в ближайшее время Туркменистан получит для своего природного газа новые выходы на мировой рынок.

Глава государства подчеркнул, что, прежде всего, он имеет в виду завершение в скором времени строительства газопроводов Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и Туркменистан-Иран, а также работу над проектами газопроводов в Индию и Европу.

По мнению туркменского президента, новые выходы на мировой рынок позволят снять ограничения в газовом экспорте Туркмении и дадут стране новые широкие возможности.

На совещании Бердымухамедов не назвал конкретных дат, когда будут пущены газопровод Туркменистан-Китай и новая газовая ветка в Иран. Однако ранее туркменские СМИ уже сообщали, что торжественная церемония открытия газовой магистрали в КНР состоится 15 декабря, а газопровода Туркменистан-Иран - во второй половине декабря этого года.

Намечается, что Туркменистан будет ежегодно поставлять в КНР по 40 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. Что касается газовых поставок в Иран, то с вводом новой ветки газопровода, они увеличатся с 8 миллиардов кубометров ежегодно до 14, в будущем до 20 миллиардов кубометров.

В прошлом году более двух третей добываемого газа - около 50 миллиардов кубометров - Туркмения продавала России.

Однако поставки в этом году прекратились после того, как в ночь на 9 апреля произошла авария на туркменском участке газопровода САЦ-4. "Газпром" рассчитывает вскоре договориться с Туркменией о возобновлении закупок газа.