Британская Cadogan Petroleum недовольна Кабмином

Глобальный кризис и сложные взаимоотношения с украинским правительством вынудили британскую компанию Cadogan Petroleum свертывать разработку месторождений нефти и газа в Украине. Она сократит там персонал и уже продает избыточное оборудование, пишет Дело.

Напомним, об уходе из украинского рынка британская компания заявляла еще в июне этого года. Компания еще тогда решила отказаться от разработки площадей, которые оказались неперспективными. На данный момент в Cadogan Petroleum отмечают, что разработка Пирковского, Покровского, Загорянского, а также Битлянского месторождений не приносит экономической прибыли. Кроме того, британцы будут продавать неиспользуемое оборудование в Украине, а также продолжат сокращение персонала.

Сейчас же Cadogan Petroleum заявляет, что в конце августа правительство Украины угрожало отобрать в компании несколько лицензий на разработку скважин в Восточной Украине и передать их "Нафтогазу Украины", вроде бы, за рекомендацией министерства охраны окружающей среды. Cadogan Petroleum заявила, что, невзирая на угрозы, состоянием на конец сентября ее пять лицензий на разработку Пиркивского, Загорянского, Битлянского, Монастирецкого и Красноильского нефтегазовых месторождений на востоке Украины не были ни аннулированы, ни переданы кому-то другому.

Работы на скважинах приостановлены

В ближайшее время компания ожидает консультаций относительно этого с министерством охраны окружающей среды Украины. В то же время в обнародованном на Лондонской фондовой бирже сообщении компания отметила, что приостановила работы на всех скважинах в Восточной Украине, кроме одной. В заявлении Cadogan Petroleum, в частности, говорится: "Реорганизация производства длится, и общее число работников постепенно сокращается из 463 людей в январе 2009 до 337 в августе и достигнет 128 лиц в декабре в 2009 году".

Рассматривается вариант сдачи в аренду

Вся деятельность Cadogan Petroleum связанна исключительно с Украиной, ее нефтью и газом. Капитальные затраты на операции компании значительно сокращенно, и ожидается, что в последнем квартале в этом году они будут составлять лишь 3 млн долларов. Британская фирма говорит, что рассматривает несколько возможностей, в том числе сдачу определенных своих активов в аренду.

26 августа премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Кабинет Министров передал национальной компании "Нафтогаз" 19 лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений. Cadogan Petroleum в целом владеет 11 лицензиями в днепро-донецком и карпатском бассейнах.

Напомним, что весной текущего года Cadogan Petroleum принял решение поменять руководство в Украине. Место исполнительного директора Марка Толли занял Ян Барон. Именно он стал инициатором сокращения деятельности компании в нашей стране.

Компания Cadogan Petroleum Plc была основана в 2004 году частными инвесторами для реализации проектов в нефтегазовой отрасли в странах СНГ. В декабре 2005 года она приобрела компании, которые владели лицензиями на разработку Пирковского и Покровского газовых месторождений в Восточной Украине, а позже приобрела компании, владеющие лицензиями на добычу углеводородов в Западной Украине. Среди акционеров Cadogan Petroleum — Европейский банк реконструкции и развития, который в феврале 2007 года приобрел 5,2% акций компании. По состоянию на 17 июня 2009 года чистые денежные средства компании составляют 47,5 миллиона фунтов стерлингов против 72 миллионов фунтов по состоянию на 31 декабря 2008 года.