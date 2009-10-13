Россия и Китай подписали соглашение по газу

Россия и Китай подписали во вторник рамочное соглашение об основных условиях поставок российского природного газа в КНР, объем которых может составить около 70 миллиардов кубометров в год, сообщает РИА Новости.

Соглашение подписано между ОАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC) в присутствии глав правительств России и Китая по окончании двусторонних переговоров.

Глава российского газового гиганта Алексей Миллер перед подписанием документа сообщил, что соглашение предусматривает западный и восточный варианты поставок из России. Первый из них предполагает использование ресурсной базы Западной Сибири, второй - Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина. По словам Миллера, объем поставок по западному маршруту может составить 30 миллиардов кубометров, по восточному - 38 миллиардов.