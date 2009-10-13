ОПЕК улучшила прогноз мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) скорректировала в сторону улучшения прогноз мирового спроса на нефть на 2009 и 2010 годы на фоне улучшения ситуации в мировой экономике, сообщает во вторник Франс Пресс со ссылкой на отчет нефтяного картеля.

В текущем году снижение мирового спроса на нефть, как ожидают специалисты ОПЕК, составит 1,65% вместо прогнозировавшихся ранее 1,8%. В абсолютном выражении спрос снизится на 1,41 миллиона баррелей в день - до 84,24 миллиона баррелей. В отчете, опубликованном в сентябре, говорилось о сокращении на 1,56 миллиона баррелей в день.

В 2010 году мировой спрос на нефть, как предполагается, прекратит спад и продемонстрирует рост на 0,8%, а не на 0,6%, как считали ранее эксперты ОПЕК. Таким образом, этот показатель в 2010 году вырастет на 0,7 миллиона баррелей в день - до 84,9 миллиона баррелей. В предыдущем прогнозе говорилось о росте мирового спроса на нефть на 0,5 миллиона баррелей в день.

В июле ОПЕК опубликовала доклад "2009 World Oil Outlook", в котором говорилось, что мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню не раньше, чем через четыре года. Спрос на нефть, подчеркивалось в документе, будет, по прогнозам, снижаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что приведет к увеличению резервных производственных мощностей. Такие прогнозы были составлены экспертами ОПЕК на основании ожиданий, что мировая экономика достигнет "дна"к концу 2009 года, после чего начнется ее постепенный рост. Между тем, на деле оживление глобальной экономики началось раньше.