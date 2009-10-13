"Росатом" отрицает хранение ядерных отходов под открытым небом

Руководитель пресс-службы госкорпорации "Росатом" Сергей Новиков прокомментировал информацию французских СМИ о хранении ядерных отходов на территории Томской области "под открытым небом", сказав, что вероятно издания имели в виду отвальный гексафторид урана, который не является радиоактивным отходом и хранить контейнеры с которым под открытым небом - мировая практика, сообщает во вторник пресс-служба администрации Томской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что "накануне издание "Liberation" и агентство "Reuters" распространили информацию о том, что ядерные отходы, которые французские АЭС отправляют на переработку в Россию, хранятся в нашей стране "под открытым небом". Как сообщил Новиков, из материала "Liberation" не представляется возможным понять, о чем идет речь. Тем более, что с компанией "EDF", которая эксплуатирует французские АЭС, у "Росатома" вообще нет контрактов на ввоз чего бы то ни было в Россию.

"В материале французского издания речь идет, скорее всего, об отвальном гексафториде урана, который не является радиоактивными отходами. Он образуется как остаточный материал от процесса обогащения урана и с радиационной точки зрения в несколько раз менее активный, чем природный уран", - приводятся в сообщении слова представителя "Росатома".

По словам Новикова, хранение контейнеров с отвальным гексафторидом урана под открытым небом - это мировая практика. Так происходит и в США, и в Европе, и в России в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. "Применительно к Северску речь может идти об отработанном ядерном топливе. После эксплуатации топлива 90% его энергопотенциала остается неиспользованным. Французы отправляют свое отработанное топливо на завод Ла-Аг (север Франции), где уран очищают от наработавшегося в сборках плутония. Затем часть этого очищенного урана отправляется в Россию, где из него снова делают топливо для АЭС, которое по лицензии компании "АREVA" поставляется на АЭС Германии, Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Сибирский химический комбинат задействован в этой цепочке", - сообщил Сергей Новиков.

Таким образом, говорится в сообщении, информация ряда СМИ о хранении на территории Томской области ядерных отходов из Франции не соответствует действительности.