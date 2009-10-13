Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Нефтяные котировки на европейских торгах во вторник росли четвертую сессию подряд, перевалив за отметку $73 за баррель благодаря тому, что инвесторы оптимистично настроены в отношении перспектив мировой экономики, в то время как американский доллар продолжает снижаться. Об этом сообщает Рейтер.

К 13.56 МСК ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть прибавили 39 центов до $73,68 за баррель. В понедельник они достигли самого высокого уровня закрытия за последние семь недель $73,27 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подорожали на 43 цента до $71,79 за баррель.

Нефтяной рынок на этой неделе будет следовать за Уолл-стрит. Эксперты считают, что американский фондовый рынок продолжит подъем на фоне хороших квартальных результатов.

Во вторник будет опубликован доклад Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК), который может помочь с прогнозом спроса на "черное золото" на мировом рынке.

"Мы пересматриваем наш прогноз диапазона цен на нефть до конца года - до $70-$80 за баррель с $65-$75 за баррель. На рынке господствует относительно позитивный настрой, и хотя макроэкономические показатели не всегда служат оправданием для роста цен, его поддерживает тенденция к ослаблению доллара. Поддержкой послужило также похолодание в США", - сказал Сумисе Сано из токийского SCM Securities.

В связи с празднованием Дня Колумба в США в понедельник данные о запасах нефти на минувшей неделе поступят на день позже: Американский институт нефти (API) опубликует их в среду, а государственное Управление энергетической информации (EIA) - в четверг.

Аналитики, опрошенные Рейтер, предсказывают, что будет опубликована информация о росте запасов нефти на 700.000 баррелей - после неожиданного снижения на прошлой неделе. Запасы дистиллятов должны были сократиться на 100.000 баррелей, бензина - вырасти на 700.000 баррелей.