Ющенко: Вызовы в сфере ядерной энергетики усилились

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от пренебрежительного отношения к ядерной безопасности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время заседания Советы национальной безопасности и обороны.

Президент заметил, что последняя авария в России на Саяно-Шушенской ГЭС свидетельствует, насколько необходимо быть ответственными в этой сфере.

«Мне жутко от того, что вопрос финансирования ядерной безопасности зависит от министра финансов», - сказал Президент.

Он констатировал, что сегодня недостаточность финансирования, непрофессиональные шаги власти привели к тому, что вызовы в сфере ядерной энергетики усилились. Президент предложил членам СНБО обсудить вопрос реализации энергетической стратегии до 2030 года в сфере ядерной энергетики.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня энергетическая стратегия практически не имеет развития. Кроме недостаточного финансирования из государственного бюджета, нет инвестиций в эту сферу.

По словам Президента, чрезмерный популизм и непродуманная политика формирования тарифов на энергию, в том числе и ядерную, привели к тому, что отрасль фактически не финансируется, и все средства идут исключительно на закупку ядерного топлива. При этом он подчеркнул, что не понимает, почему Украина закупает огромный объем ядерного топлива, если имеет одни из наибольших запасов урана в Европе. При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что в соответствии со стратегией развития Украина должна была начать строительство двух ядерных блоков, строительство завода по производству ядерного топлива и начать программу его адаптации в Украине (собственный ядерный цикл – УНИАН).