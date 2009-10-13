Eni возглавит консорциум по разработке месторождения на юге Ирака

Консорциум во главе с итальянским энергетическим гигантом Eni согласился с предложенными правительством Ирака условиями на разработку нефтяного месторождения Аз-Зубейр на юге страны, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на иракского министра нефти Хусейна аш-Шахристани (Hussein al-Shahristani). "

Консорциум из Италии согласился на иракскую цену", - сказал министр. "Эти компании получили право на разработку месторождения Аз-Зубейр, и мы намерены завершить оформление контракта", - цитирует Аш-Шахристани агентство.

Согласно условиям контракта, консорциум, куда входят итальянская Eni, китайская Sinopec, американская Occidental Petroleum Corporation и южнокорейская Korea Gas Corporation, будет получать по два доллара с каждого барреля нефти, добываемого сверх текущего объема, при этом его прибыль будет облагаться налогом. В настоящее время производство нефти на месторождении Аз-Зубейр составляет около 227 тысяч баррелей в сутки, а его запасы оцениваются в 4 миллиарда баррелей. Ранее министр сообщил, что производство нефти на трех гигантских месторождениях Ирака - Западная Курна, Аз-Зубейр и Румейла - в течение ближайших шести лет достигнет 7 миллионов баррелей в сутки. Объем производства нефти в Ираке в настоящее время составляет 2,4 миллиона баррелей в сутки.

В июне правительство Ирака провело международный тендер на разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений в Ираке. В конкурсе приняли участие более 30 компаний, в том числе лидеры мировой нефтегазовой отрасли ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Eni, ЛУКОЙЛ, "Газпром" и Sinopec. Однако большинство из них не устроили предложенные иракским правительством условия. Британская BP и китайская CNPC стали обладателями единственного сервисного контракта.