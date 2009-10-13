Украина должна добиваться отмены штрафов за недобор газа вместе с ЕС

Президент Киевского международного энергетического клуба, член Украинской народной партии (УНП) Александр ТОДИЙЧУК считает, что Украина должна объединиться со странами ЕС для переговоров с «Газпромом» относительно отмены штрафов за недобор газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Украина должна объединиться со странами ЕС - например, Италией - для переговоров с «Газпромом» относительно отмены штрафов за недобор газа в 2009 году, поскольку финансовый кризис привел к форс-мажорным обстоятельствам», - заявил А.ТОДИЙЧУК, комментируя заявление вице-спикера Госдумы, председателя парламентского комитета по вопросам энергетики, транспорта и связи РФ Валерия ЯЗЕВА о возможной постановке перед Украиной вопроса о штрафах за недобор газа.

По его словам, «для этого необходимо немедленно начать двусторонние консультации со странами ЕС».

«Если Украина подпишет со странами ЕС совместное обращение к «Газпрому» об отмене штрафов, тот вынужден будет применить более гибкие подходы», - считает А.ТОДИЙЧУК.

В этом случае, по мнению эксперта, «Украине, возможно, даже не понадобится обращаться в международный арбитраж для пересмотра январского газового контракта».

По его словам, «чем раньше начнутся консультации, тем больше шансов пересмотреть газовый контракт, поскольку стало плохой практикой подписание газовых соглашений 30-31 декабря или 1 января под давлением РФ, которая перекрывает вентиль Украине».

«Если штрафы не будут отменены, то президентская кампания-2010 испытает политическое давление со стороны РФ. Украина также может лишиться права собственности на свою ГТС», - считает А.ТОДИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Москве вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что Россия в конце года может поставить перед Украиной вопрос об уплате штрафов за недобор газа. Он напомнил, что Украина не выбирает законтрактованные объемы газа, как и ряд европейский стран. По словам В.ЯЗЕВА, заказчик, согласно контрактам, должен выбрать 80% законтрактованного газа. Если же он этого не делает, то должен уплатить за невыбранные объемы.

В.ЯЗЕВ добавил, что крупнейшие потребители Европы ведут переговоры с «Газпромом» по этому вопросу.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что условие о том, что «Газпром» не будет взимать с НАК «Нафтогаз Украины» штрафы за недобор газа, будет документально зафиксировано в конце текущего года.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году вместо оговоренных в начале года 40 миллиардов кубометров планирует закупить 33 миллиарда кубометров газа.

В результате договоренностей между премьер-министрами Украины и РФ Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ «Газпром» освободил НАК «Нафтогаз Украины» от штрафа за недобор газа, хотя мог оштрафовать украинского партнера, по данным СМИ, на 5 миллиардов долларов.

Еще в начале сентября первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что «на следующей неделе делегация НАК «Нафтогаз Украины» посетит Москву с предложением подписать дополнения к контракту с «Газпромом», заключенному между двумя компаниями в январе 2009 года».

И.ДИДЕНКО уточнил, что с целью юридического закрепления договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА украинская сторона намерена документально зафиксировать невзимание «Газпромом» штрафных санкций, а также намерена внести предложение о принятии дополнения к контракту о согласовании объемов покупаемого «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» газа на каждый конкретный год. Однако до сих пор этого не сделано.