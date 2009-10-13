РФ рассматривает выделение Сербии 1 млрд. евро

Россия рассматривает вопрос о предоставлении Сербии кредита в 1 млрд евро, "ответ на него даст президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Белград 20 октября". Об этом заявил сегодня журналистам посол РФ в Сербии Александр Конузин, сообщает ИТАР-ТАСС. По его словам, в Москве уже "достигнуто принципиальное согласие по предоставлению кредита".

Назвав энергетику одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества, дипломат сообщил, что в ходе визита президента РФ предполагается рассмотреть возможности дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

"Есть ряд конкретных проектов, которые обе стороны считают перспективными и важными, в их числе - строительство ТЭС, рассчитанных на использование газа, который будет поступать сюда по газопроводу "Южный поток", - заявил посол журналистам после совместного с министром энергетики республики Петром Шкундричем посещения ГЭС "Джердап-1".