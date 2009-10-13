Роснефть и CNPC построят НПЗ в Китае

Российская государственная Роснефть и китайская CNPC договорились о совместном строительстве нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций в Китае, сказал журналистам вице-премьер РФ и глава совета директоров Роснефти Игорь Сечин. Об этом сообщает Рейтер.

Строительство первого российско-китайского НПЗ, стоимость которого, по данным китайских властей, составит $3 миллиарда, планировалось еще несколько лет назад, однако проект был осложнен разногласиями в вопросах цен и взаимного доступа на рынки.

"Роснефть договорилась с CNPC о совместном строительстве Тяньцзинского НПЗ в Китае", - сказал Сечин, сопровождающий премьера Владимира Путина во время визита в Пекин.

Вице-премьер добавил, что для сбыта продукции нового завода будет построена сеть из 300-500 автозаправок.

"Мы договорились о том, что от 300 до 500 АЗС, в зависимости от решения СП, можно будет построить", - сказал Сечин.

Администрация города Тяньцзинь, где расположится завод, ранее сообщала, что НПЗ, рассчитанный на переработку 200.000 баррелей нефти в сутки, может быть построен к 2012 году.