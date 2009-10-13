«Газовые» штрафы могут повлечь дефолт «Нафтогаза»

Народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО считает, что возможные штрафные санкции «Газпрома» за недобор газа могут спровоцировать дефолт НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ подтвердил прогнозы Украинской народной партии относительно попытки реализации сценария изменения власти в Украине путем отключения газового отопления в канун президентских выборов-2010 под предлогом недобора законтрактованных на 2009 год объемов газа, а также невыплаты штрафных санкций», - заявил Ю.КОСТЕНКО, комментируя заявление о возможном применении штрафных санкций к Украине с 1 января за недобор в 2009 году газа.

При этом он добавил, что «Украинская народная партия с апреля предупреждала правительство о возможности таких новогодних подарков от России». Поэтому он возложил полную ответственность за возможную реализацию «российского сценария изменения власти в Украине на правительство Тимошенко и премьера лично».

«Нафтогаз Украины»… может оказаться в 2010 году в состоянии дефолта, а украинцы рискуют остаться без отопления, поскольку РФ, без сомнения, будет пытаться перекрыть газовый вентиль», - комментирует ситуацию Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Москве вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что Россия в конце года может поставить перед Украиной вопрос об уплате штрафов за недобор газа.

Он напомнил, что Украина не выбирает законтрактованные объемы газа, как и ряд европейский стран. По его словам, заказчик, согласно контрактам, должен выбрать 80% законтрактованного газа. Если же он этого не делает, то должен уплатить за невыбранные объемы.

В.ЯЗЕВ добавил, что крупнейшие потребители Европы ведут переговоры с «Газпромом» по этому вопросу.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что условие о том, что «Газпром» не будет взимать с НАК «Нафтогаз Украины» штрафы за недобор газа, будет документально зафиксировано в конце текущего года.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году вместо оговоренных в начале года 40 миллиардов кубометров планирует закупить 33 миллиарда кубометров газа.

В результате договоренностей между премьер-министрами Украины и РФ Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ «Газпром» освободил НАК «Нафтогаз Украины» от штрафа за недобор газа, хотя мог оштрафовать украинского партнера, по данным СМИ, на 5 миллиардов долларов.

Еще в начале сентября первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что «на следующей неделе делегация НАК «Нафтогаз Украины» посетит Москву с предложением подписать дополнения к контракту с «Газпромом», заключенному между двумя компаниями в январе 2009 года».

И.ДИДЕНКО уточнил, что с целью юридического закрепления договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА украинская сторона намерена документально зафиксировать невзимание «Газпромом» штрафных санкций, а также намерена внести предложение о принятии дополнения к контракту о согласовании объемов покупаемого «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» газа на каждый конкретный год. Однако до сих пор этого не сделано.