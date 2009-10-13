Решения СНБО ослабят монополию на рынке ядерных ресурсов

Украинская ядерно-энергетическая отрасль функционирует в рамках национальных и международных стандартов и требований относительно гарантирования ядерной и радиационной безопасности, однако в связи с нерешенностью в условиях кризиса пакета вопросов актуализировались отдельные потенциальные угрозы и риски развития отрасли в среднесрочной перспективе.

Как сообщили УНИАН в главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ во время брифинга, объясняя причины вынесения этой темы на заседание СНБО.

Он уточнил, что речь идет о гарантировании безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций с учетом того, что с 2012 года завершаются проектные сроки эксплуатации отдельных блоков.

«На этом направлении слишком много времени потеряно – соответствующие работы должны были начаться раньше, однако нехватка средств и нехватка ответственности исполнительной власти привели к тому, что мы сегодня подошли к критическому часовому периоду. Больше времени терять категорически нельзя», - констатировал он.

По словам представителя Президента, во время заседания речь также шла о развитии украинского ядерного цикла, где есть серьезные недоработки со стороны правительства.

«Создан концерн «Ядерное топливо Украины», который пока еще эффективно не работает», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что в проекте решения СНБО предлагается ряд мероприятий для развития уранового производства, специальной металлургии для ядерной отрасли, для создания производства ядерного топлива в Украине. «Глава государства в который раз настаивает, что такое производство должно создаваться в комплексе с названными смежными отраслями и в четком соответствии с национальным законодательством, с учетом всех элементов национальной безопасности», - передал позицию Президента Б.СОКОЛОВСКИЙ. Он уточнил, что речь идет о необходимости принятия специального закона о создании завода по производству ядерного топлива. Также должны состояться местные референдумы при участии населения регионов, где предусматривается разместить такое производство.

Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил убеждение, что реализация решения СНБО позволит избежать многих негативных явлений в этой сфере, в частности, ослабить монопольные проявления на рынке ядерных энергетических ресурсов.

Справка УНИАН. Украина планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза - до 1,88 тыс. тонн в 2013 году.

В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%. В 2008 году единственное в Украине предприятие, специализирующееся на добыче руды и концентрата урана ГП «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.), увеличило производство «закиси-окиси» на 3,7% или на 30 тонн, до 830 тонн, по сравнению с 2007 годом.

Согласно "Кадастру промышленных урановых месторождений", всего в Украине выявлено 53 участка залегания урановых руд с разной степенью разведки и оценки.

На четырех участках месторождения отработаны, на трех - отрабатываются, на одном - Новоконстантиновском месторождении - ведется строительство горно-перерабатывающего комплекса.

Остаточные эксплуатационные запасы, которые отрабатываются, сосредоточены на Ватутинском, Мичуринском и Центральном (восточная зона) месторождениях.

По горно-геологическим и горнотехническим условиям месторождения на 35 участках возможна отработка подземным способом, на 13 – по технологии выщелачивания. Наиболее перспективными для отработки являются месторождения с подземным способом разработки - Северинское, Докучаевское и Центральное (западной зоны), а также 5 месторождений для отработки по технологии выщелачивания.

В настоящее время Украина покупает услуги по обогащению урана и фабрикации ядерных сборок у российского концерна «ТВЭЛ», который до конца 2010 года определен единственным поставщиком ТВС для украинских АЭС.