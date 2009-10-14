Цены на нефть выросли

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду растут пятую сессию подряд, дотянувшись до максимального в этом году уровня $75,12 за баррель благодаря ослаблению доллара и хорошим макроэкономическим показателям из Китая, лишний раз подтвердивший успехи страны, которая является вторым по величине в мире потребителем энергоносителей, сообщает Рейтер..

Доллар упал до 14-месячного минимума по отношению к корзине основных мировых валют.

К 10.26 МСК ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть подскочили на 91 цент до $75,06 за баррель. Чуть ранее они поднялись до $75,12 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подорожали на 94 цента до $73,34 за баррель.

"Настроение на рынке позитивное, однако в основном за счет ослабления доллара. От него зависит, насколько продлится ралли. Если доллар и дальше будет снижаться, цены на нефть поднимутся до диапазона в $75-$80, однако отметка в $75 остается основным уровнем сопротивления", - сказал Марк Перван из ANZ Bank в Мельбурне.

Повышение прогноза мирового спроса на нефть Организацией стран-экспортеров нефти послужило еще одним фактором роста нефтяного рынка. Спрос на нефть, производимую членами ОПЕК, в 2010 году в среднем составит 28,39 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе картеля. Эта оценка на 300.000 баррелей больше, чем в предыдущем прогнозе.