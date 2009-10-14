Цена нефти поднялась выше 75 долл./барр.

По результатам торгов 13 октября цена нефти на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась выше 75 долл. за баррель.

Рост цен на нефть, прежде всего, вызван прогнозом роста спроса на топливо в следующем году. В данном случае цена на нефть выступает тем индикатором, который показывает, что инвесторы верят, что действительно в 2010 году кризис сойдет на нет.