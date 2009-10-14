"Газпром" проигрывает на конкурсе контрактов в Ираке

В июне Ирак провел первый раунд по продаже сервисных контрактов на нефтегазовые месторождения: 10 участков с запасами более 47 млрд барр. н. э. Ажиотаж был серьезный, от России участвовали "Лукойл" и "Газпром нефть". Но до вчерашнего дня страна подписала лишь один контракт — с консорциумом ВР и CNPC, сообщает Дело.

Вчера появились новые победители. Контракт на месторождение Зубейр с запасами в 4,5 млрд барр. н. э. получит консорциум во главе с итальянской Eni, передал Bloomberg со ссылкой на министра нефти Ирака Хуссейна Шахристани. На участок претендовала также "Газпром нефть" (в консорциуме с индийской ONGC и турецкой Turkish Petroleum Corp.). У компании нет информации о проигрыше, сказал представитель "Газпром нефти".

У "Лукойла" пока остаются шансы получить интересовавший его контракт — на "Западную Курну — 1" (запасы — 9 млрд барр. нефти, заявка подана с американской ConocoPhillips). Его конкурент — консорциум ExxonMobil и Shell. Но Шахристани заявил вчера, что оба претендента подписали заявки, которые соответствуют условиям тендера. Они согласны платить по $1,9 за каждый баррель нефти, добываемый свыше текущего уровня добычи (279 000 барр. в сутки). Консорциум "Лукойла" предложил дополнительную добычу в 1,5 млн барр. в сутки, его конкурент — 2,1 млн. По словам министра, выбор между ними будет сделан в течение двух недель. Представитель "Лукойла" комментировать это не стал.

"Лукойл", "Газпром нефть", "Роснефть" и "Татнефть" ждут и второго раунда по распродаже иракских контрактов: 45 претендентов на 10 лотов с 14 участками, запасы которых — 41 млрд барр. нефти и около 740 млрд куб. м газа. Но страна в очередной раз решила отложить его, на этот раз — на январь 2010 г. Причины не раскрываются. Bloomberg отмечает, что в январе в Ираке пройдут национальные выборы. "Компании не хотят заключать договоры, когда неизвестно, какая фракция победит, — уверен аналитик HIS Global Insight Самуэль Цизжук. — Ведь в Ираке есть фракции, которые в принципе против аукционов по месторождениям".

С "Татнефтью" связаться не удалось. А представители остальных российских претендентов говорят, что небольшая проволочка никак не отразится на их планах экспансии в Ирак.