«Нафтогаз» планирует импортировать 7-8 млрд. куб. газа

НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале текущего года планирует импортировать 7-8 млрд. куб. газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав МАРЧУК сегодня журналистам.

По его словам, объем импорта газа в октябре т.г. планируется на уровне 1-1,2 млрд. куб. м.

«Если будет холодная погода, то мы будем брать больше (газа – УНИАН), сколько нам не хватает для потребления», - сказал Я.МАРЧУК.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

Контракт предусматривает поставку в первом квартале 5 млрд. куб. м, втором - 10 млрд. куб. м, третьем - 12 мрлд. куб. м и четвертом - 12,5 млрд. куб. м.

НАК "Нафтогаз Украины" импортировал в первом квартале 2,8 млрд. куб. м, во втором - около 5,7 млрд. куб. м, в третьем – около 8,5 млрд. куб. м.