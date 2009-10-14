По нефтепроводу “Дружба” прекращена перекачка нефти

Сегодня, в 4.15, в связи с аварией в электросети, вызванной сильными осадками с порывами ветра, в Бродах прекратила перекачивание нефтепродукта нефтеперекачивающая станция «Броды» линейно-производственной диспетчерской службы «Броды» львовского филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба» ОАО «Укртранснафта».

Прекращено перекачивание нефтепродукта в направлении Броды-Одесса, сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной государственной администрации.

Также из-за ненастья поблизости с. Козловая Сколевского района Львовской области без электроснабжения осталась нефтеперекачивающая станция «Карпаты» линейно-производственной диспетчерской службы «Сколе» львовского филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба» «ОАО «Укртранснафта», в результате чего прекращено перекачивание нефтепродукта в направлении Броды-Карпаты – государственная граница Украины.