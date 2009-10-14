Укртранснафта возобновит перекачку нефти по «Дружбе»

ОАО «Укртранснафта» заявляет, что оборудование нефтеперекачивающих станций и линейной части нефтепровода «Дружба» находится в исправном состоянии, и при подаче электропитания перекачка нефти будет немедленно возобновлена.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и стратегических коммуникаций ОАО «Укртранснафта».

В сообщении отмечается, что электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы главных управлений Министерства чрезвычайных ситуаций.

Со своей стороны «Укртранснафта» делает все возможное для недопущения срыва графика поставки нефти в направлении Чехии, Словакии, Венгрии и налива танкеров на МНТ «Пивденный».

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года в 18:36 из-за обесточивания линий электропитания нефтеперекачивающей станции (НПС) «Карпаты» нефтепровода «Дружба» приостановлено снабжение нефти в Словакию, Венгрию и Чехию.

14 октября 2009 года в 04:14 произошло обесточивание линий электропитания НПС «Броды» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке перекачки нефти нефтепроводом «Броды-Пивденный».

Угрозы окружающей среде нет.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% ее акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».