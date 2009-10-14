ЕК продолжает консультации с Украиной

Европейская комиссия продолжает технические консультации с Украиной для проведения реформ в газовом секторе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ, отвечая на вопрос о том, не вызвало ли обеспокоенность в Еврокомиссии заявление представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о возможности прекращения транзита газа уже в следующем сезоне.

“Мы работаем над мероприятиями по реформированию газового сектора в контексте технических консультаций”, - сказал представитель Еврокомиссии.

“Мы сотрудничаем с Украиной с целью обеспечения полного выполнения ее обязательств, являющихся необходимым для долговременной жизнеспособности, прозрачности и стабильной работы газовой сферы”, - добавил М.ГРЕЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Б.СОКОЛОВСКИЙ информировал, что НАК «Нафтогаз Украины» направило ОАО «Газпром» свои предложения по коррекции отдельных положений газовых соглашений.

Он подтвердил гарантии украинской стороны по осуществлению бесперебойного транзита природного газа для стран Европы в текущем сезоне, в то же время отметив, что в случае сохранения существующей договорной базы гарантировать транзитные поставки в сезоне 2010-2011 «никто не решится».

ЕС и Украина в июне-июле этого года провели ряд консультаций с целью предоставления Украине кредита для реформирования газотранспортной сферы, что, по убеждению Еврокомиссии, должен обеспечить бесперебойный транзит газа в будущем.

1 августа этого года международные финансовые институты и Еврокомиссия в совместном заявлении о намерениях сообщили о готовности предоставить Украине 1,7 млрд. дол. кредита на закупку газа для обеспечения транзита в зимний период и на реформы в газовом секторе.

В соответствии с документом, первые 300 млн. дол. могут быть предоставлены Европейским банком реконструкции и развития еще до конца этого года, но при условии выполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, среди которых, в том числе, увеличение тарифов на газ и теплоснабжение для населения.