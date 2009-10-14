Польша получает нефть через «Дружбу» без сбоев

Поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба», который проходит по территории Беларуси, несмотря на сложные погодные условия, осуществляются без сбоев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь польской нефтетранспортной компании PERN Przyjazn Роман ГУРАЛЬСКИЙ.

«Мы не зафиксировали никаких сбоев в поставках», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4:15 из-за аварии электросети в результате сильных осадков и порывов ветра прекращена перекачка нефти в направлении Броды–Одесса.

Также из-за ненастья поблизости с. Козловая Сколевского района Львовской области без электроснабжения осталась нефтеперекачивающая станция «Карпаты» линейно-производственной диспетчерской службы «Сколе» львовского филиала «Магистральные нефтепроводы «Дружба» «ОАО «Укртранснафта», в результате чего прекращено перекачивание нефти в направлении Броды – Карпаты – государственная граница Украины.

Справка УНИАН. Польша ежегодно получает около 20 млн. тонн российской нефти через северную ветвь трубопровода «Дружба» для внутренних потребностей и столько же поставляется дальше на запад.

Через южную ветвь трубопровода «Дружба», которая проходит по территории Беларуси и Украины, нефть поставляется в Венгрию, Словакию и Чехию.