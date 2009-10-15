Нефть достигает годового максимума

Котировки нефти достигают годового максимума благодаря оптимизму относительно роста спроса на нефть и улучшающихся прогнозов на восстановление экономики США, сообщает k2kapital.

Стоимость "черного золота" растет шестую сессию подряд на фоне падения курса доллара и положительной динамики фондовых рынков по всеми миру.

Дополнительным позитивным фактором для рынка нефти стал доклад Американского института нефти, согласно которому запасы нефти за минувшую неделю снизились на 172 тыс. баррелей до 339,2 млн., а запасы бензинов упали на 2,66 млн. баррелей до 210,4 млн.

Пока, по состоянию на 08:46 мск фьючерсы на WTI растут на 0,97% (+$0,73 за баррель) до отметки $75,91 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавляют 0,59% (+$0,43 за баррель) и держатся на отметке $73,53 за баррель.