Еврокомиссия положительно оценила планы реализации ЕАНТК

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что эксперты Европейской Комиссии положительно воспринимают технико-экономическое обоснование (ТЭО) и планы по реализации Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» в контексте диверсификации маршрутов в Европе.

Об этом УНИАН сообщила Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

В сообщении отмечается, что 14 октября в Европейской Комиссии на экспертном уровне обсудили ТЭО ЕАНТК.

«ТЭО и планы по реализации ЕАНТК на базе аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» в контексте диверсификации маршрутов в Европе восприняты положительно», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что также эксперты определились относительно потенциальных механизмов привлечения Евросоюза к реализации проекта, в частности в рамках инициативы «Восточное партнерство».

Презентация ТЭО ЕАНТК состоялась при участии руководства СП «Сарматия», представителя британской компании «Гренхерн» – исполнителя ТЭО, экспертов Еврокомиссии, представителей Секретариата Президента Украины и Представительства Украины при ЕС.

«Европейская сторона положительно восприняла факт практической реализации недавних договоренностей Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА о поставках азербайджанской нефти в Украину», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности также сообщил, что европейские эксперты одобрили инициированный главой Украинского государства и заложенный в основу ТЭО подход о поэтапной реализации ЕАНТК: начало транспортировки 5-10 млн. тонн каспийской нефти на украинские и иностранные НПЗ по существующей инфраструктуре с использованием нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсном режиме и свободных мощностей южной ветви нефтепровода «Дружба», развитие новых элементов инфраструктуры для поставки до 20 млн. тонн, а потом – развитие мощности всего комплекса до 40 млн. тонн нефти.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода «Броды-Плоцк», который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году в созданное Польшей и Украиной СП «Сарматия» для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы, которые впоследствии все вместе выделили 1,8 млн. долларов на подготовку еще одного ТЭО проекта.

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.