"Нафтогаз": Потребление газа зимой составит 37,7 млрд. куб. м

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует потребление газа в Украине в осенне-зимний период (четвертый квартал 2009 года – первый квартал 2010 года) на уровне 37,7 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе коллегии Министерства топлива и энергетики сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав МАРЧУК.

По его словам, отбор газа из ПХГ (подземных хранилищ газа) в данный период прогнозируется на уровне 8 млрд. кубометров.

По данным Минтопэнерго, по состоянию на 13 октября в ПХГ накоплено 26,362 млрд. кубометров газа.