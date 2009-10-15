Кабмин определил основы работы рынка природного газа

Кабинет Министров Украины на своем заседании 14 октября 2009 года одобрил законопроект «Об основах функционирования рынка природного газа».

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В сообщении отмечается, что Кабинет Министров выступает за полную ликвидацию монопольного положения на рынке природного газа, внедрение полноценного и конкурентного внутреннего рынка и недискриминационный доступ к отечественной газотранспортной сети.

В целом документ определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка природного газа в Украине.

Реализация закона, уверены в правительстве, обеспечит рациональное потребление природного газа и внедрение энергосберегающих технологий, а также формирование экономически обоснованных тарифов на услуги субъектов рынка природного газа.

Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния предприятий, работающих на рынке природного газа, а также повышению уровня их рентабельности.