Эксперт: статья о планах Росатома в Украине преследует не только экономические цели

Скандальная статья в «Зеркале недели» о планах "Росатома" в Украине преследует и экономические, и политические цели. Такое мнение высказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

«С учетом того, что переговоры ведут государственные структуры, то понятно, что не может быть чисто коммерческого направления в переговорах и решении этого вопроса. Ясно, что государства неизбежно будут вмешиваться. В том числе, и политическими путями", - сказал П. Жовниренко, отметив при этом, что в данном контексте понятны намерения как одной стороны, которая не первый год производит топливо и старается увеличить его долю на мировом рынке, так и другой, которая хочет диверсификации поставок ядерного топлива.

П.Жовниренко также высказал предположение, что появление данного материала можно расценивать как попытку давления одной из сторон в переговорах.

«Возможно, что это своего рода вариант торга, чтобы сгладить требования одной стороны в пользу ожиданий другой», - отметил эксперт.

П.Жовниренко также высказал определенные сомнения в отношении подлинности документов, обнародованных изданием, отметив при этом, что авторы материала достаточно глубоко владеют вопросом.

«Таким образом, появление этой статьи может быть выгодно как российской стороне в качестве демонстрации своих возможностей, так и американской - как инструмент в борьбе за украинский рынок, так и самой украинской стороне, заинтересованной в диверсификации поставок топлива», - резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что большинство экспертов в области атомной энергетики считают, что подписание долгосрочного контракта с «ТВЭЛ» соответствует национальным интересам Украины, которая на многие годы вперед обеспечит свои АЭС высококачественным ядерным топливом.

Справочно. В еженедельнике «Зеркало недели» (№ 38, от 10-16 октября 2009 г.) в авторском материале Ольги Кошарной "План «понуждения» к сотрудничеству" была обнародована копия внутреннего служебного документа корпорации «Росатом»: «План мероприятий Госкорпорации «Росатом» по действиям в отношении Украины после 15 июля 2009 года при неподписании долгосрочного контракта на поставку топлива после 2010 года». В нем описана тактика поведения российской стороны в случае настаивания Украиной на линии диверсификации поставок ядерного топлива.