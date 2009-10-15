«Укртранснафта»: загрузка танкеров на МНТ «Пивденный» выполнялась без задержек

ОАО «Укртранснафта» заявляет, что несмотря на приостановку работы трубопровода «Броды-Одесса» в связи с обесточиванием нефтеперекачивающих станций «Карпаты» и «Броды», графики загрузки танкеров нефтью российских производителей на МНТ «Пивденный» выполнялись без задержек.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и стратегических коммуникаций ОАО «Укртранснафта».

Компания отмечает, что 14 октября 2009 года «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти трубопроводами «Дружба» и «Броды-Одесса». Приостановка снабжения нефти в направлении Словакии, Венгрии и Чехии (18:36 13 октября т.г.) и трубопроводом «Броды-Одесса» (04:14 14 октября 2009 т.г.) были вызваны полным обесточиванием нефтеперекачивающих станций «Карпаты» и «Броды» в результате повреждений на линиях электропередач, которые обслуживаются ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Львовоблэнерго» и НЭК «Укренерго».

Так, в 12:49 14 октября было возобновлено снабжение нефти трубопроводом «Броды-Одесса» на МНТ «Пивденный» в экспериментальном режиме без использования НПС «Броды» за счет использования мощностей НПС «Плещевка», НПС «Чижовка» и НПС «Новости» производительностью 35 тыс. тонн в сутки.

В 18:00 14 октября было возобновлено энергоснабжение ЛВДС «Броды», а в 18:50 возобновлено питание НПС «Карпаты» ЛВДС «Сколе». В 19:41 14 октября 2009 была возобновлена работа нефтепровода «Дружба» в направлении госграницы с минимальным режимом – 30 тыс. тонн в сутки, в связи с отсутствием энергоснабжения НПС «Жулин».

После возобновления питания на НПС «Жулин», в 21:59 14 октября 2009 г. прокачка нефти нефтепроводом «Дружба» было возобновлено в плановом режиме.

Также компания отмечает, что по состоянию на 09:00 15 октября все нефтепроводы работают в плановом режиме, но еще не возобновлено резервное питание НПС «Карпаты» и «Броды», что необходимо для обеспечения первой категории надежности электроснабжения данных объектов.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года в 18:36 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания НПС «Карпаты» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке снабжения нефти в Словакию, Венгрию и Чехию. Причина отказа – повреждение на линиях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго». Линия 110 кВ на участке «Воловец–Скотник–Бескид–Лавочное», которая принадлежит ОАО «Закарпатьеоблэнерго», была повреждена ранее.

14 октября т.г. в 04:14 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания нефтеперерабатывающей станции «Броды» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке перекачивания нефти по маршруту «Броды–Пивденный». Причина отказа – повреждение на линях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго» и 220 кВ НЭК «Укрэнерго». Наличие свободной емкости на НПС «Броды» позволяет осуществлять принятие нефти из Беларуси до 3:00 15 октября 2009 года.

Оборудование нефтеперекачивающих станций и линейной части нефтепровода «Дружба» ОАО «Укртранснафта» не было повреждено и находилось в рабочем состоянии.