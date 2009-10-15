Ющенко: для реализации проекта ЕАНТК нужна позиция Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что для реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) нужна не только европейская политическая поддержка, но и консолидированная позиция Украины по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Президент Украины выразил на брифинге для украинской прессы в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что на встрече с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ вопрос презентации в Еврокомиссии технико-экономического обоснования ЕАНТК обсуждался. «С БАРРОЗУ мы договорились, что сейчас работаем над этим вопросом и двигаемся по его развитию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что экономическая и коммерческая часть проекта не имеет никаких проблем. Он напомнил, что на сегодняшний день выделены деньги на проект, принято его технико-экономическое обоснование и тому подобное. «Сейчас речь идет о политическом компоненте, ведь все понимают, что тема поддержки такого проекта не является чисто коммерческой», - подчеркнул Президент.

При этом он подчеркнул, что ни один панъевропейский проект такого уровня не может состояться без политической поддержки. «Нужно приложить усилия, продемонстрировать в Украине единую политическую волю – что это не интрига определенных партийных кругов: запускать в проектном варианте Одесса-Броды или нет», - сказал глава Украинского государства.

Он выразил убеждение, что реализация проектного направления отвечает не только интересам Украины, но и всей Европы. Он также убежден, что реализация этого проекта закрепит ведущее геополитическое место Украины в вопросе транспортировки каспийской нефти в Европу и в целом повысит политический вес государства в европейских процессах.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.