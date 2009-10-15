Президент Европарламента за инвестиции в украинские трубопроводы

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК выступает за одобрение соглашения с Украиной об инвестициях в украинские трубопроводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Европарламента заявил сегодня журналистам в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы обсудили наши общие угрозы и вызовы в энергетической сфере. И я поддерживаю необходимость соглашения с Украиной об инвестировании в украинские трубопроводы», - сказал президент Европарламента.

Напомним, в марте этого года в Брюсселе состоялась конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, во время которой Украина представила технико-экономическое обоснование модернизации. Сейчас Украина также вместе со странами-партнерами планирует представить в Брюсселе ТЭО Евроазиатского нафтотранспортного коридора (ЕАНТК).

В то же время, Е.БУЗЕК надеется, что этой зимой не повторится ситуация с прекращением поставок газа в Европу. «Мы надеемся, что этой зимой не будет таких проблем, как прошлой зимой, когда две страны ЕС - Болгария и Словения - не получали газ», - сказал он.

Отметим, в начале января 2009 года Россия на две недели прекратила поставки газа в Европу через территорию Украины, мотивируя это отсутствием соглашения на продажу газа самой Украине.