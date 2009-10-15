Нафтогаз требует прекратить политические спекуляции

НАК «Нафтогаз Украины» считает недопустимыми и такими, что не отвечают действительности, высказывания политиков разного уровня относительно «катастрофического» финансового состояния компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания считает, что на протяжении последних месяцев определенная часть политического сообщества и экспертов использует критику НАК «Нафтогаз Украины» с целью получения «PR дивидендов» в интересах того или другого кандидата перед будущими выборами президента.

В то же время компания отмечает, что большинство критических заявлений не отвечали принципу «критикуя – предлагай», то есть не содержали предложений относительно преодоления как реально существующих, так и, в подавляющем большинстве, вымышленных проблем НАК «Нафтогаз Украины».

Компания считает, что нагнетание истерии вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является лишь попыткой использовать компанию в политическом противостоянии. «Нафтогаз Украины» допускает, что определенные политические круги раздражены успехами компании в процессе проведения реструктуризации долговых обязательств. Согласие большинства кредиторов на условия НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к компании и ее будущему развитию.

Однако высказывания местных политиков наносят прямой вред деятельности компании, поскольку вводят в заблуждение иностранных инвесторов и могут крайне негативно отразиться на процессе реструктуризации долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины», сказано в сообщении пресс-центра.

Также в сообщении отмечено, что сегодня НАК «Нафтогаз Украины» прилагает все усилия для стабильной работы компании, стабильного прохождения отопительного сезона, обеспечения бесперебойного и безаварийного транзита российского газа европейским потребителям в зимний период.

Компания призывает политиков всех уровней к конструктивной работе и содействию развитию национальной нефтегазовой компании.

Напомним, сегодня в ходе заседания коллегии Минтопэнерго экс-министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ заявил о недопустимости передачи ТЭЦ в управление НАК «Нафтогаз Украины», поскольку производство тепловой энергии является непрофильным для госхолдинга видом деятельности. При этом он высказал сомнение относительно эффективности управления госхолдингом переданными активами, поскольку НАК на сегодняшний день, по его словам, «фактически является банкротом».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.