Производство электроэнергии в Украине вырастет на 3%

Министерство топлива и энергетики прогнозирует рост производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году на 3% - до 177 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозными показателями выработки в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе коллегии Минтопэнерго сообщил заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир ЛУЧНИКОВ.

По его словам, согласно откорректированному прогнозному балансу электроэнергии на 2009 год, в текущем году ожидается сокращение объемов производства электроэнергии на 10,5% по сравнению с 2008 годом - до 172 млрд. кВт/ч .

Согласно материалам коллегии, Минтопэнерго также прогнозирует рост потребления электроэнергии в ОЭС на 0,8 млрд. кВт/ч в IV квартале 2009 года и на 0,9 млрд. кВт/ч в первом квартале 2010 года, в связи с ожидаемым ростом энергопотребления металлургической отраслью.

По данным Минтопэнерго, в январе-сентябре т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины сократилось на 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 123,929 млрд. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) за 9 месяцев 2009 года сократилось на 13,9% - до 97,565 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8% или 3,438 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6% или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.