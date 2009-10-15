Бузек надеется, что газовый конфликт не повторится
17:52, 15 октября 2009Энергетика
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Президент Европарламента Ежи БУЗЕК надеется, что этой зимой не повторится ситуация с прекращением поставок газа в Европу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
«Мы надеемся, что этой зимой не будет таких проблем, как прошлой зимой, когда две страны ЕС - Болгария и Словения - не получали газ», - сказал Е.БУЗЕК.
Как сообщал УНИАН, в начале января 2009 года Россия на две недели прекратила поставки газа в Европу через территорию Украины, мотивируя это отсутствием соглашения на продажу газа самой Украине.
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