Бузек надеется, что газовый конфликт не повторится

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК надеется, что этой зимой не повторится ситуация с прекращением поставок газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы надеемся, что этой зимой не будет таких проблем, как прошлой зимой, когда две страны ЕС - Болгария и Словения - не получали газ», - сказал Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2009 года Россия на две недели прекратила поставки газа в Европу через территорию Украины, мотивируя это отсутствием соглашения на продажу газа самой Украине.