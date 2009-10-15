Президент Европарламента за инвестиции в украинские трубопроводы

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК выступает за одобрение соглашения с Украиной об инвестициях в украинские трубопроводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Европарламента заявил сегодня журналистам в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы обсудили наши общие угрозы и вызовы в энергетической сфере. И я поддерживаю необходимость соглашения с Украиной об инвестировании в украинские трубопроводы», - сказал президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года в Брюсселе состоялась конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, во время которой Украина представила технико-экономическое обоснование модернизации.

Сейчас Украина также вместе со странами-партнерами планирует представить в Брюсселе ТЭО Евроазиатского нафтотранспортного коридора (ЕАНТК).